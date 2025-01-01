"На фронт, ждуны": крымчане праздновали Новый год под Сердючку, у Z-патриотов приступ зрады (видео)

Оккупанты взбесились в сети

Во временно оккупированном Крыму встречали Новый год с плясками под песни Сердючки. Из-за этого Z-патриоты устроили скандал в сети.

Соответствующее видео было опубликовано в сети. По данным местных пабликов, "зрада" случилась в Симферополе. Прямо в центре города люди устроили танцы под песни Верки Сердючки.

"Что в головах у людей?", — задается вопросом возмущенный автор видео.

Его возмущение поддержали и другие z-патриоты, назвав отдыхающих "ждунами". Ведь, по мнению комментаторов, Андрей Данилко (украинский певец, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка) — "русофоб". Некоторые, особо возмущенные россияне, призвали даже отправлять танцующих на фронт. Это при том, что большинство из них, как можно увидеть, женщины.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный комик Слава Комиссаренко получил срок за оскорбления Лукашенко. Заочный приговор ему вынес Минский городской суд. Славу Комиссаренко обвинили в "клевете на президента", "оскорблении президента" и "разжигании вражды". Стоит отметить, что ранее Комиссаренко не раз выступал в белорусских городах, он весьма популярный в Белоруссии и в России.