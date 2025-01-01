"На фронт, ждуни": кримчани святкували Новий рік під Сердючку, у Z-патріотів напад зради (відео)

Окупанти розлютилися в мережі

У тимчасово окупованому Криму зустрічали Новий рік із танцями під пісні Сердючки. Через це Z-патріоти влаштували скандал у мережі.

Відповідне відео було опубліковано у мережі. За даними місцевих пабліків, "зрада" трапилася у Сімферополі. Прямо у центрі міста люди влаштували танці під пісні Вєрки Сердючки.

"Що в головах у людей?", — запитує обурений автор відео.

Його обурення підтримали й інші z-патріоти, назвавши відпочиваючих "ждунами" Адже, на думку коментаторів, Андрій Данилко (український співак, який виступає під творчим псевдонімом Вєрка Сердючка) — "русофоб". Деякі, особливо обурені росіяни, закликали навіть відправляти танцюючих на фронт. Це при тому, що більшість із них, як можна побачити, жінки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий комік Слава Комісаренко отримав строк за образу Лукашенка. Заочний вирок йому ухвалив Мінський міський суд. Славу Комісаренка звинуватили у "наклепі на президента", "образі президента" та "розпалюванні ворожнечі". Варто зазначити, що раніше Комісаренко не раз виступав у білоруських містах, він дуже популярний у Білорусії та Росії.