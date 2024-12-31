Несмотря на запрет: в некоторых городах Украины уже запустили салюты, что грозит нарушителям (видео)

Видео запуска из разных городов Украины распространились в соцсетях

Несмотря на запрет запускать праздничные салюты в новогодние праздники из-за военного положения, в Украине нашлись люди, которые решили нарушить общественный порядок и отметить Новый год в обход законодательства.

Видео публикуют украинские Telegram-каналы. Салюты запускали во Львове, Одессе и Никополе Днепропетровской области.

Все указанные выше города, как и другие населенные пункты Украины, находятся под постоянной угрозой российских ракетных и дроновых ударов. Никополь также обстреливают из реактивных систем залпового огня — на другой стороне реки Днепр находится оккупированный россиянами город Энергодар Запорожской области. Там же расположена и Запорожская АЭС, которую российские войска используют в качестве прикрытия для своей артиллерии.

Патрульная полиция Украины напомнила гражданам об ответственности за нарушение законодательства. Это предусматривает административную ответственность (согласно ст. 182, 195-6, 159, 160, 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и уголовную ответственность (ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Санкции статей КУоАП предусматривают наказание в виде штрафа с возможной конфискацией пиротехники, а Уголовного кодекса Украины — наказание в виде штрафа от 17 до 34 тысяч гривен, ареста на 6 месяцев или лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что в центре Ровно неизвестные запустили салют, несмотря на третий год полномасштабной войны.