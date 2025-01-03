"Обморожение" или "грязь": мужчина похвастался своей новой татуировкой и стал жертвой троллей в сети (фото)

Некоторые встали на его защиту

Фанат татуировок, который почти полностью покрыл ими свое тело, решил похвастаться в интернете своим новым "тюнингом". Однако реакция пользователей сети оказалась, вероятно, совсем не такой, как он ожидал. И теперь он получает в своей адрес язвительные сообщения, в которых люди будто наперегонки пытаются придумать смешное название для его новой татуировки.

Об этом пишет The Sun. В смелом дизайне все пять пальцев молодого человека были полностью зачернены на кончике, переходя в крошечные точки прямо перед костяшкой. Воодушевленный новой татуировкой парень поспешил похвастаться ею на Reddit (известная социальная сеть/форум), но те, кто прокомментировал пост, в основном были не впечатлены конечным результатом.

Люди стали придумывать названия для тату, и одним из самых популярных стало — обморожение:

"Похоже на обморожение";

"Они называют это "Моя поездка на Эверест";

"И теперь, не дай Бог, они когда-нибудь реально обморозятся";

"Этот стиль известен как "Устройте своему фельдшеру небольшой сердечный приступ".

Другие настаивали, что руки фаната татуировок будут вечно выглядеть грязными из-за новой татуировки.

"Как человек, на руках которого была смазка двигателя/мотора, это будет выглядеть так, будто ему нужно постоянно мыть руки"

"Я полагаю, ему НИКОГДА не придется беспокоиться о том, насколько грязными на самом деле теперь его ногти, поскольку они всегда будут выглядеть грязными…"

"Похоже, это хороший способ никогда больше ни с кем не делиться своими чипсами, поскольку через неделю это будет выглядеть как кожное заболевание"

Однако были и те, кто поддержал необычный дизайн.

"Мне нравится идея, и она кажется очень хорошо сделанной, так что это не дерьмо в этом смысле!".

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