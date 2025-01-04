Буданов празднует День рождения? В Крыму прогремели взрывы

Оккупанты в панике угрожают "Орешником"

В субботу, 4 января, в День рождения главы Главного управления разведки Кирилла Буданова, Крым попал под комбинированную атаку. Были запущены ракеты с воздуха и наземных установок, вероятно, Storm Shadow и Нептун.

Об этом пишут местные мониторы. Отмечается, что оккупанты уже перекрыли Крымский мост и включили сирены на полуострове.

"Комбинированная атака с воздуха и земли — угроза по штормам и ПКР "Нептун"", — говорится в сообщении.

UPD: в 13:08 в Крыму объявили отбой воздушной тревоги.

Мониторы утверждают, что пуск ракет якобы произошел из Одесской области. Кроме ракет на остров также запустили БПЛА, которые противовоздушная оборона оккупантов пытается сбить.

"На севере Крыма сбиты шесть Storm Shadow", – сообщают мониторинговые каналы.

В то же время оккупанты пишут, что якобы часть украинской авиации пока находится в воздушном пространстве и летит в неизвестном направлении.

Отметим, что Генштаб Украины и другие официальные подразделения не подтверждали атаку на временно оккупированный остров. Однако оккупанты уже паникуют и призывают "сбросить Орешник".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в Севастополе прогремели мощные взрывы. Тогда россияне заявили об атаке морских дронов и БПЛА.