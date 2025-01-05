В "Резерв+" заработала услуга по предоставлению отсрочки. Кто ее сможет получить

Возобновление работы реестров продолжается

После масштабной кибератаки на украинские государственные реестры в приложении "Резерв+" возобновили важную услугу. Речь идет о предоставлении отсрочки для многодетных отцов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко. Теперь эта категория граждан может снова воспользоваться этой услугой.

Что этому предшествовало

19 декабря в Министерстве юстиции заявили о масштабной атаке российских хакеров на учреждение. Под ударом оказалось большое количество важных государственных реестров.

В приложении "Дия" было недоступно более 20 цифровых услуг, предоставляемых государством. Кроме того, из-за этой ситуации многодетные родители временно не могли оформить отсрочку в приложении "Резерв+".

Уже 30 декабря снова заработали первые три реестра. Также возобновили реестры ДРАЦС.

Напомним, 20 ноября в приложении для военнообязанных "Резерв+" произошел сбой. Многодетные отцы столкнулись с тем, что не могут получить электронную отсрочку, несмотря на то, что в одном браке трое и более детей.

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