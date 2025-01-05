Как изменились цены на яйца в 2025 году и что будет дальше

Цены на продукты питания в 2025 году будут зависеть от ряда факторов

С января 2025 года в Украине ожидается удорожание ряда продуктов питания, хотя некоторые из них уже имеют завышенные цены. В то же время стоимость продуктов питания будет зависеть от ряда факторов: погодных условий, урожая, продолжительности военных действий и так далее.

"Телеграф" выяснил, как изменились цены на яйца в популярных супермаркетах Украины. Рассмотрим это на примере сетей "Сильпо", "Varus" и "АТБ".

Сильпо

Стоимость яиц в данной сети супермаркетов сейчас колеблется от 62 до 200 гривен и более.

Varus

Одна штука куриного яйца стоит 6,35 гривен. Упаковка яиц фирмы "Від Доброї курки" 2-й категории стоит 47,90 гривен. Упаковка яиц "Ясенсвіт" 1-й категории (10 штук) стоит 63,90 гривен.

АТБ

Яйцо куриное (10 штук) фирмы "Своя линия" высшей категории стоит 50 гривен, а яйца фирмы "Це яйце!" (10 штук) стоят 54 гривны.

Что может быть дальше

Член Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин считает, что яйца будут дорожать из-за увеличения расходов на корма. Он подчеркивает, что цены в 2025 году будут зависеть от урожая. Если он будет хорошим, то стоимость не будет значительно колебаться.

Ранее "Телеграф" писал о том, когда украинские продукты станут дороже импортных.