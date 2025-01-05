Как изменились цены на яйца в 2025 году и что будет дальше
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Цены на продукты питания в 2025 году будут зависеть от ряда факторов
С января 2025 года в Украине ожидается удорожание ряда продуктов питания, хотя некоторые из них уже имеют завышенные цены. В то же время стоимость продуктов питания будет зависеть от ряда факторов: погодных условий, урожая, продолжительности военных действий и так далее.
"Телеграф" выяснил, как изменились цены на яйца в популярных супермаркетах Украины. Рассмотрим это на примере сетей "Сильпо", "Varus" и "АТБ".
Сильпо
Стоимость яиц в данной сети супермаркетов сейчас колеблется от 62 до 200 гривен и более.
Varus
Одна штука куриного яйца стоит 6,35 гривен. Упаковка яиц фирмы "Від Доброї курки" 2-й категории стоит 47,90 гривен. Упаковка яиц "Ясенсвіт" 1-й категории (10 штук) стоит 63,90 гривен.
АТБ
Яйцо куриное (10 штук) фирмы "Своя линия" высшей категории стоит 50 гривен, а яйца фирмы "Це яйце!" (10 штук) стоят 54 гривны.
Что может быть дальше
Член Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин считает, что яйца будут дорожать из-за увеличения расходов на корма. Он подчеркивает, что цены в 2025 году будут зависеть от урожая. Если он будет хорошим, то стоимость не будет значительно колебаться.
Ранее "Телеграф" писал о том, когда украинские продукты станут дороже импортных.