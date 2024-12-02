Украинские продукты станут дороже импортных: когда это будет

В следующем году стоимость товаров в нашей стране будет выше импортных из-за повышения налогов

На украинском рынке прогнозируется повышение цен на достаточно большое количество популярных продуктов. Удорожание ожидается и в следующем году, ведь на ценообразование повлияет историческое повышение налогов с 1 декабря.

В 2025 году завезенная продукция из-за границы может оказаться ниже в цене, чем отечественная. Об этом сообщил экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко, передает телеканал "КИЕВ24".

Эксперт отметил, что государственный бюджет нашей страны на следующий год предполагает существенный дисбаланс между объемами экспорта и импорта, который оценивается в несколько десятков миллиардов долларов.

Это может привести к неожиданным последствиям, в частности на фоне повышения налогов в стране импортные продукты питания могут стать дешевле, чем те, что есть на внутреннем рынке Украины, резюмировал Гаврилечко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на украинском рынке стремительно подорожал один из овощей борщевого набора. Аналитики объяснили, на сколько изменилась цена и почему это произошло.