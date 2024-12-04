Два салатных овоща бьют ценовые рекорды: будут ли они дорожать и дальше

Эти товары растут в стоимости из-за низкого предложения и высокого спроса, поэтому цены не зафиксируются в ближайшее время

На украинском рынке фиксируется рекордное удорожание салатных овощей — огурцов и помидоров. Основной причиной положительной динамики цен есть сокращение предложения на рынке.

Как сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове для "Телеграфа", огурцы сейчас находятся на рекордно высоком уровне из-за дефицита продукции, что в свою очередь объясняется ограниченным объемом отечественного производства.

Помимо ограничения предложения, на цену влияет высокий спрос, особенно зимой, когда овощей с открытого грунта мало, а также повышение стоимости энергоносителей и проблема с отоплением теплиц.

По ее прогнозам, огурцы и помидоры будут дорожать в течение зимы.

"На рынке присутствуют как отечественные, так и импортные овощи. Однако из-за дефицита местной продукции доля импорта, в частности из Турции, увеличивается. Импортные овощи также дорожают из-за логистических расходов и таможенных пошлин", — резюмировала она.

Цены на помидоры и огурцы в Украине

Сейчас стоимость тепличных помидоров на оптовом ринке "Шувар" во Львове в среднем составляет 107,5 грн/кг, что на 68% выше, чем в прошлом году, когда стоимость была 64 грн/кг. Средняя цена тепличных огурцов составляет 93 грн/кг.

В то же время согласно данным Минфин:

1 кг огурцов в декабре стоит 139,90 гривны. Месяцем ранее стоимость была 115,12 гривны, то есть меньше на 24,78 гривны;

килограмм огурцов гладких – 161,90 гривны. В ноябре ценник составлял 159,69 гривны, то есть был меньше на 2,21 гривны.

огурцы долгоплодные (1 кг) – 169,0 гривны. В прошлом месяце стоимость была ниже на 29,22 гривны;

за огурцы короткоплодные (килограмм) нужно отдать 146,90 гривны. В ноябре они были дешевле на 25,94 гривны.

1 кг красных помидоров в среднем в декабре продаются за 126,70 гривны. Месяцем ранее их цена была меньше на 21,41 гривны;

помидоры розовые (килограмм) сейчас стоят 110,50 гривен, а в ноябре были дешевле на 5,88 гривны;

кило помидоров слива можно купить за 161,95 гривны, но в прошлом месяце – 118,16 гривны. Разница составила 43,79 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что два популярных продукта продолжают дорожать.