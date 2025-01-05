Зеленский рассказал, что просил у Запада перед вторжением РФ, и не сдержал эмоций

Глава государства говорит, что Запад перед вторжением Украине не помог

Украина перед началом российского вторжения просила у западных союзников две вещи. Это касается оружия и превентивных санкций против России.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в трехчасовом разговоре с американским подкастером Лексом Фридманом. Запись разговора обнародована на Youtube-канале Офиса президента.

По его словам, перед началом российского вторжения было много прогнозов и слов, из-за чего он обращался к США и другим странам Запада.

"Если у вас есть доказательства, если вы с ним (с Владимиром Путиным, — ред) говорите и он заявляет, что будет вторжение и если вас это все пугает. Я не прошу доказательства, просто дайте мне две вещи — усильте нас оружием, а лучше усильте нас предпосылками, чтобы не было никакого вторжения", — сказал Зеленский.

Он отмечает, что речь идет о превентивных санкциях против России, которые могли бы напугать Путина и тем самым заставить его передумать.

"Не говорите, пожалуйста, что "если он придет, если он перейдет границы, если он начнет убивать, мы введем санкции". Это ху**я, извините", — сказал президент.

Зеленский добавил, что перед вторжением помощь Украине предоставлена не была, но было много слов.

Лекс (Алексей) Фридман является известным американским подкастером, ученым и исследователем в области искусственного интеллекта. Однако наибольшую популярность он все же получил из-за своих диалогов со многими лидерами мнений, учеными и другими известными личностями. Среди них были президент США Дональд Трамп, репер Канье Вэст, миллиардер Илон Маск, основатель Facebook Марк Цукерберг и многие другие.

Фридман часто высказывался против войны в целом, но публично не поддерживал ни Украину, ни Россию. На его канал в YouTube подписано почти 4,5 миллиона человек.

Как сообщалось ранее, Фридман изначально предлагал Зеленскому провести разговор на российском языке.