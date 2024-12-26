"Здесь убили моих родственников". подкастер Фридман приехал в Киев взять интервью у Зеленского

Он уже посетил одно из мест памяти

Популярный американский подкастер Лекс Фридман, предложивший президенту Украины Владимиру Зеленскому провести интервью на русском языке, уже приехал в Киев. Он успел посетить Бабий Яр.

Об этом Фридман написал в своем Telegram. По его словам, перед встречей с президентом он использовал возможность увидеть место, где убили многих его родственников.

Подкастер подчеркнул, что цель интервью с президентом Зеленским — внести свой небольшой вклад в установление мира.

"На этом фото я вчера в Бабьем Яру, месте, где в 1941 году многие мои родственники были убиты нацистами. Их обещали "переселить", и приказали собраться с ценными вещами, но потом заставили лечь в этом овраге поверх тел других людей и расстреляли. Всего за 2 дня так было убито более 30 000 человек", — написал Фридман.

Напомним, что основной аргумент по поводу ведения будущего интервью с Зеленским на русском — то, что Фридман еще не выучил украинский язык. А по его убеждению, чтобы интервью было действительно информативным, обе стороны должны свободно владеть общим языком.

Добавим, что Лекс (Алексей) Фридман – известный американский подкастер, ученый и исследователь в области искусственного интеллекта. Работал в Массачусетском технологическом институте, где занимался вопросами машинного обучения, взаимодействия человека с машиной и этики ИИ.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит комната Зеленского на Банковой, где он живет с начала войны.