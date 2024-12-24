Подкастер-миллионник предложил Зеленскому провести интервью на русском языке: что о нем известно

Встреча предварительно должна состояться в январе

Популярный американский подкастер Лекс Фридман предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести интервью на русском языке. По его словам, он пока не выучил украинский, чтобы на нем вести беседы.

Об этом он написал в своем профиле в X. Стоит отметить, что провести совместный подкаст с Зеленским он договорился еще в ноябре, однако его детали пока неизвестны. Фридман лишь оговорился, что разговор будет длиться около трех часов и состоится где-то в январе в Украине.

"Украинский язык все больше становится символом борьбы украинского народа за свободу и независимость. К сожалению, это язык, на котором я пока не говорю, но я его изучаю. Я умею бегло говорить по-русски, как и президент Зеленский, и как большая часть украинцев. Разговор на языке, которым мы оба владеем, приведет к самому глубокому, динамичному и мощному разговору. Мы, конечно, переведем и озвучим его на украинский и английский", — написал он.

Фридман сообщил также, что его родители родились в Украине, но сам он родился в Таджикистане и позже жил в Киеве, Москве и теперь является гражданином США. Кроме того, он заверил, что не является "прислужником" Зеленского или Владимира Путина и точно не работает на Воландеморта или Гендальфа.

Лекс (Алексей) Фридман является известным американским подкастером, ученым и исследователем в области искусственного интеллекта. Работал в Массачусетском технологическом институте, где занимался вопросами машинного обучения, взаимодействия человека с машиной и этики ИИ.

Наибольшую популярность он получил из-за своего подкаста с лидерами мнений, учеными и другими известными личностями. Среди них были президент США Дональд Трамп, репер Канье Вэст, миллиардер Илон Маск, основатель Facebook Марк Цукерберг и многие другие.

Фридман часто высказывался против войны, но публично не поддерживал ни Украину, ни Россию. На его канал в YouTube подписано почти 4,5 миллиона человек

Как сообщалось ранее, будущий спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что Украина и Россия якобы готовы к проведению диалога относительно завершения войны.