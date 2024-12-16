ЕС принял новый пакет санкций против России. Что в него вошло

Новые ограничения должны усложнить обход санкций

В понедельник, 16 декабря, Совет Евросоюза одобрил 15-й пакет санкций против России. В него попали 54 физических лица и 30 организаций из РФ, Китая и КНДР.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС. Там отметили, что эти меры направлены на решение проблемы обхода санкций ЕС и направлены против теневого флота Путина, а также против российского военно-промышленного комплекса.

Персональные санкции

В частности, Совет ЕС согласовал пакет, состоящий из 54 человек и 30 организаций, ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. ЕС вводит санкции против воинской части, ответственной за обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве, топ-менеджеров ведущих компаний в энергетическом секторе, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обход санкций, а также двух чиновников КНДР.

Санкции против компаний

Также ЕС ввел санкции против российских оборонных компаний и судоходных компании, ответственные за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю, обеспечивая важные доходы российскому правительству. В нем также был указан химический завод, гражданская российская авиакомпания, являющаяся важным поставщиком материально-технической поддержки российских военных.

Впервые были наложены полноценные санкции (запрет на въезд, замораживание активов, запрет на доступ к экономическим ресурсам) против разных китайских субъектов, поставляющих компоненты для беспилотников и микроэлектронные компоненты для поддержки агрессивной войны России против Украины.

Санкции против теневого флота

Кроме того, Совет ЕС добавил новые суда в список тех, на которые распространяется запрет на доступ к портам и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом. Эта мера направлена на танкеры, которые являются частью теневого флота Путина, который обходит механизм ограничения цен на нефть или поддерживает энергетический сектор России, или суда, отвечающие за транспортировку военного оборудования для России или участвующие в транспортировке украденного украинского зерна. Были внесены в санкционный список еще 52 судна из третьих стран. Таким образом общее количество таких суден возросло до 79.

Совет ЕС также добавил 32 новых субъекта в перечень тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России в ее захватнической войне против Украины. Они подвергаются более жестким экспортным ограничениям товаров и технологий двойного назначения, а также товарам и технологиям, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности. Некоторые из этих организаций расположены в третьих странах (Китай, Индия, Иран, Сербия и Объединенные Арабские Эмираты) и участвовали в обходе торговых ограничений или участвовали в закупке чувствительных товаров, используемых для российских военных операций, таких как БПЛА и ракеты.

Напомним, издание The Insider выяснило, что, несмотря на санкции, действующие с 2014 года, россияне продолжают получать тысячи снайперских винтовок и миллионы патронов из западных стран. Оружие поставляют через страны-соседи РФ, существенно увеличившие импорт из ЕС и США.