Лукашенко просил Зеленского нанести удар по важному объекту в Беларуси

Глава государства рассказал, как президент Беларуси извинялся перед ним за российские ракеты

Александр Лукашенко в начале полномасштабного вторжения извинялся за пуски российских ракет с территории Белоруссии. В телефонном разговоре он заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он не виновен в запусках этих ракет, но ничего не может поделать.

Об этом рассказал глава государства в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Он поделился деталями разговора.

"Через несколько дней, первых дней войны, я говорил с Лукашенко, по телефону. И он извинялся. И он говорил, что это не я. С моей территории пускали ракеты и пускал Путин. Это его слова, у меня есть свидетели. "И я извиняюсь. Ты поверь, Володя, это не я. Я не контролирую, это просто ракеты, это Путин. Я ему говорил, не надо", — рассказывает Владимир Зеленский.

Глава государства ему ответил, что "ты такой же убийца". А Лукашенко ему говорил: "пойми, нельзя воевать с русскими".

"Я ему сказал, мы никогда не воевали. Война, ракеты прилетели, говорю, с твоей земли, из Беларуси, как ты допустил? Он говорит, ну, хорошо, отвечай в ответ, он мне сказал. Я до сих пор помню, он мне говорит, ударь по нефтеперерабатывающему заводу, ты же знаешь, как много он для меня значит. Мозырский завод. Я ему говорю, ты о чем говоришь? Какой ответ?", — вспоминает Владимир Зеленский и говорит, что это было в первые дни войны.

Мозырский НПЗ — что известно

Стоит отметить, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) — крупнейшее предприятие нефтеперерабатывающей отрасли в Беларуси, перерабатывающее российскую нефть. Для Лукашенко он критически важен, ведь обеспечивает около 30% экспортных поступлений страны и поставляет топливо для белорусской армии и внутреннего рынка.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский не сдержал эмоций, рассказывая, что просил у Запада перед вторжением РФ.