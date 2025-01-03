Ждите "качелей": народный синоптик дал прогноз погоды на ближайшую неделю

Народный синоптик рассказал, чего стоит ждать украинцам в конце первой декады января

Первые дни января 2025 года удивили жителей Украины непривычным теплом. Например, в Киеве 2 января столбики термометров достигали отметки +9 °C. Однако такой погода будет не всегда.

О том, какую погоду стоит ждать украинцам в конце первой декады января, рассказал народный синоптик Владимир Деркач в материале "Телеграфа": Европу засыпало снегом! Чего ждать Украине: прогноз погоды на январь и февраль от народного синоптика.

По его словам, первая декада нового года, по словам Владимира Деркача, удивит разнообразием погоды.

Деркач отметил, что резкие переходы от "плюса" к "минусу" будут наблюдаться довольно часто.

"Середина этого отрезка будет холодной лишь условно: постоянный минус ночью, а остальное время будут преобладать плюсовые температуры. То есть дни будут достаточно теплые, а осадки не сильные (возможны только с середины первой декады)", — отметил народный синоптик.

В то же время ближе к началу второй декады января погода будет уже с отметкой "плюс". Но с середины месяца усилятся осадки и почти сразу произойдет понижение температуры.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первые дни нового 2025 года из-за теплой зимней погоды в Запорожье зацвела сакура.