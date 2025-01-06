Кто из украинцев не получит отсрочку от мобилизации в январе
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Важная информация, которую необходимо внимательно изучить
Военное положение и общая мобилизация в Украине официально продлены до 7 февраля 2025 года. При этом некоторые категории украинцев имеют право на отсрочку от призыва, однако это право не является автоматическим и может быть утрачено при определенных условиях.
"Телеграф" рассказывает о том, кто не получит отсрочку в январе 2025 года. Основания, по которым военнообязанный может получить отсрочку, прописаны в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (статья 23).
Отсрочку в январе 2025 года не смогут получить следующие категории граждан:
- студент-заочник, или студент на вечерней форме, или человек, который получает второе высшее образование и т.п.;
- многодетный отец и у него есть задолженность по уплате алиментов;
- ухаживает за женой (супругом) с инвалидностью 3 группы (здесь есть несколько исключений);
- ухаживает за лицами с 1 и 2 группой инвалидности, но кроме него есть другие родственники, которые тоже могут это делать;
- одинокий отец, но при этом мама ребенка (детей) не была лишена родительских прав, она не признана умершей/пропавшей без вести и она не находится в тюремном заключении;
- работает на предприятии, организации или учреждении Минобороны Украины и не имеет бронирования.
Также мобилизовать могут мужчину, который ранее был ограничено пригодным к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК), но после повторного медосмотра был признан пригодным.
Когда могут отменить отсрочку
Право на отсрочку могут аннулироваться только в двух случаях:
- Предоставление ложных данных. Если военнообязанный подал фальшивые документы или указал недостоверную информацию, решение об отсрочке аннулируют.
- Потеря оснований для отсрочки. Например, если лицо перестало ухаживать за родственником с инвалидностью или его состояние здоровья изменилось, и это влияет на право на отсрочку.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кого из мужчин могут мобилизовать с нового года. ТЦК и СП могут вручать повестки военнообязанным гражданам для уточнения учетных данных, прохождения медосмотра и возможного призыва на службу.