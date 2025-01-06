Кто из украинцев не получит отсрочку от мобилизации в январе

Важная информация, которую необходимо внимательно изучить

Военное положение и общая мобилизация в Украине официально продлены до 7 февраля 2025 года. При этом некоторые категории украинцев имеют право на отсрочку от призыва, однако это право не является автоматическим и может быть утрачено при определенных условиях.

"Телеграф" рассказывает о том, кто не получит отсрочку в январе 2025 года. Основания, по которым военнообязанный может получить отсрочку, прописаны в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (статья 23).

Отсрочку в январе 2025 года не смогут получить следующие категории граждан:

студент-заочник, или студент на вечерней форме, или человек, который получает второе высшее образование и т.п.;

многодетный отец и у него есть задолженность по уплате алиментов;

ухаживает за женой (супругом) с инвалидностью 3 группы (здесь есть несколько исключений);

ухаживает за лицами с 1 и 2 группой инвалидности, но кроме него есть другие родственники, которые тоже могут это делать;

одинокий отец, но при этом мама ребенка (детей) не была лишена родительских прав, она не признана умершей/пропавшей без вести и она не находится в тюремном заключении;

работает на предприятии, организации или учреждении Минобороны Украины и не имеет бронирования.

Также мобилизовать могут мужчину, который ранее был ограничено пригодным к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК), но после повторного медосмотра был признан пригодным.

Когда могут отменить отсрочку

Право на отсрочку могут аннулироваться только в двух случаях:

Предоставление ложных данных. Если военнообязанный подал фальшивые документы или указал недостоверную информацию, решение об отсрочке аннулируют.

Если военнообязанный подал фальшивые документы или указал недостоверную информацию, решение об отсрочке аннулируют. Потеря оснований для отсрочки. Например, если лицо перестало ухаживать за родственником с инвалидностью или его состояние здоровья изменилось, и это влияет на право на отсрочку.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кого из мужчин могут мобилизовать с нового года. ТЦК и СП могут вручать повестки военнообязанным гражданам для уточнения учетных данных, прохождения медосмотра и возможного призыва на службу.