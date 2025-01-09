Штрафы не маленькие: сколько придется заплатить ребятам, которые не станут на воинский учет в 2025 году

В ТЦК напомнили о мобилизации до 25 лет

Все юноши, достигшие 17-летнего возраста, обязаны встать на учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в установленные сроки. Несоблюдение правил воинского учета подразумевает административную ответственность.

Об этом рассказал заместитель начальника отдела призыва сектора комплектования Кировоградского областного ТЦК и СП Дмитрий Сухой в комментарии "Суспільне Кропивницький".

За нарушение правил учета может быть наложен штраф в размере от 1 до 1,5 тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Это составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Мобилизация до 25 лет

В целом граждане, состоящие на воинском учете призывников, до достижения 25 лет не подлежат мобилизации. Однако есть исключения, предусмотренные законодательством, в частности, пунктом 2 части первой статьи 37 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

К исключениям относятся:

граждане с опытом военной службы (если мужчина раньше проходил срочную службу, его могут мобилизовать даже до 25 лет);

мужчины, состоящие на учете как военнообязанные.

Эти категории граждан могут быть привлечены к исполнению воинских обязанностей раньше других призывников.

Напомним, ежегодно в Украине с января по март проходит приписка 17-летних юношей. Эта процедура обязательна для всех допризывников, проживающих в определенном районе или городе.

При приписке допризывников принимают на учет, оценивая их пригодность к военной службе и физическую подготовку. Кроме того, приписка позволяет выявить кандидатов для поступления в военные учебные заведения, обеспечивая резерв квалифицированных военных кадров.

Ранее "Телеграф" писал, когда и при каких условиях можно избежать штрафа от ТЦК в 2025 году. Гражданин не будет наказан за неявку в территориальный центр комплектования, если на это была уважительная причина.