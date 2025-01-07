Воинский учет 17-летних: о каких деталях и нюансах нужно знать

Юношам, которые становятся на учет, проходить ВВК не нужно

Украинцы, которым в 2025 году исполняется 17 лет, должны встать на воинский учет призывников. Для этого им необходимо посетить ТЦК и СП.

При этом за несвоевременное взятие на учет предусмотрена административная ответственность — штраф составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Парни, которым в год взятия на воинский учет исполняется 17 лет, должны обратиться в ТЦК и СП для постановки на воинский учет призывников. Для этого нужно лично прибыть в ТЦК в своем населенном пункте и подать необходимые документы.

Чтобы проверить, в каком ТЦК вы состоите на учете, нужно авторизоваться в приложении "Резерв+". Затем позвоните своему ТЦК и узнайте, необходимо ли вам приносить дополнительные документы.

Постановка на воинский учет 17-летних не связана с мобилизацией, так как мобилизуют в Украине только тех мужчин, которые достигли 25-летнего возраста.

Стоит отметить, что юношам, которые становятся на учет, проходить ВВК не нужно. Исключением являются призывники до 18 лет, которые имеют инвалидность. Они должны предоставить на рассмотрение ВВК районного или городского ТЦК документ, подтверждающий наличие заболевания.

При этом, некоторым юношам не придется идти в ТЦК, чтобы стать призывником. Это коснется тех 17-25 летних парней, которые будут обращаться в миграционную службу, чтобы оформить украинский или загранпаспорт. Их данные "подтянутся" в реестр "Оберіг" автоматически.

Эта инициатива реализована в соответствии с Постановлением №932, предусматривающим интеграцию реестра "Оберег" с Единым демографическим реестром и системой Государственной миграционной службы.

Напомним, согласно украинскому законодательству, мужчины до 25 лет официально не могут быть мобилизованы в Вооруженные силы до достижения соответствующего возраста. Однако юристы обращают внимание на то, что граждане этой возрастной категории могут получать повестки.

Мужчины до 25 лет считаются призывниками. Однако граждан этого возраста могут мобилизовать, если они имеют статус военнообязанных. Этот статус могут получить те, кто:

отслужил в армии в мирное время;

окончил военный вуз или военную кафедру и имеет военно-учетную специальность.

Ранее "Телеграф" писал, как стать на учет в ТЦК и какие документы для этого нужны. Для постановки на воинский учет необходимы: паспорт гражданина Украины, индивидуальный налоговый номер, то есть РНОКПП; свидетельство о рождении и другие документы.