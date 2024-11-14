Когда 17-летних юношей берут на учет в военкомат

В ТЦК оценивают их уровень пригодности

Каждый год в Украине с января по март проходит приписка 17-летних юношей. Эта процедура обязательна для всех допризывников, проживающих в определенном районе или городе.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого областного ТЦК и СП. Там отмечают, что при приписке допризывников принимают на учет, оценивая их пригодность к военной службе и физическую подготовку.

"Приписка к призывным участкам проводится с целью взятия граждан на воинский учет, определения их количества, степени пригодности к военной службе, установления уровня образовательной подготовки, полученной специальности и уровня физической подготовки. Кроме того, в период приписки допризывников изучаются их деловые, индивидуально-психологические и нравственные качества", — объяснили в ТЦК и СП.

Кроме того, приписка позволяет выявить кандидатов для поступления в военные учебные заведения, обеспечивая резерв квалифицированных военных кадров.

В Винницком ТЦК добавили, что мужчины до 25 лет не подлежат всеобщей мобилизации.

Напомним, согласно украинскому законодательству, мужчины до 25 лет официально не могут быть мобилизованы в Вооруженные силы до достижения соответствующего возраста. Однако юристы обращают внимание на то, что граждане этой возрастной категории могут получать повестки.

Мужчины до 25 лет считаются призывниками. Однако граждан этого возраста могут мобилизовать, если они имеют статус военнообязанных. Этот статус могут получить те, кто:

отслужил в армии в мирное время;

окончил военный вуз или военную кафедру и имеет военно-учетную специальность.

Ранее "Телеграф" писал, как стать на учет в ТЦК и какие документы для этого нужны. Для постановки на воинский учет необходимы: паспорт гражданина Украины, индивидуальный налоговый номер, то есть РНОКПП; свидетельство о рождении и другие документы.