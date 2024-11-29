Есть всего месяц: как военному, который ушел в СОЧ, вернуться на службу без последствий

Мужчина может вернуться в свою часть без конфликтов с законом

В Украине вступает в силу закон о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставили воинские части (СОЧ) или дезертировали. Это позволит военным исправить свои ошибки, избежать судебных процессов и продолжить службу по восстановлению всех прав и гарантий.

Об этом рассказала советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона. По ее словам, вошедшие в СОЧ военнослужащие должны вернуться в свои части к началу нового года.

"Основная цель этого закона, который вступает в силу — создать возможности для военнослужащих, которые ушли в СОЧ или дезертировали, вернуться к 1 января 2025 года в части и продлить службу без угрызений совести и без конфликтов с законодательством Украины", — отмечает Сапьян.

Советник по коммуникациям ДБР объясняет, что алгоритм действий таков: военнослужащий самостоятельно возвращается в свое подразделение. У командира воинской части есть 72 часа на принятие решения — продление действия контракта или возобновление на службе.

По словам Сапьян, после обновления военный получает все ранее доступные денежные, продовольственные, вещевые выплаты, льготы и социальные гарантии .

Ранее "Телеграф" писал, приравнивается ли СОЧ к дезертирству и какие последствия несет самоволка для военного. СОЧ несет в себе определенные последствия, в том числе приостановление прохождения воинской службы в части, начисление денежного довольствия, военного стажа, социальных и правовых гарантий.