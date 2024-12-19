Может ли военный после СОЧ сам выбрать подразделение для службы

Всего за трое суток можно вернуться в воинскую часть

Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили часть (СОЧ), имеют возможность вернуться на службу без юридической ответственности. Причем они могут сами выбрать через приложение "Армия+", в которое батальон вернуться на службу.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире "КИЕВ24". Также она объяснила, как без последствий вернуться после СОЧ.

По словам Черногоренко, сначала военный сообщает о желании вернуться на службу через приложение .

В течение 72 часов он получает подтверждение. После СОЧ военного отправляют в батальон резерва , а затем работают над восстановлением на службе. Черногоренко отмечает, что после этого он может заявить, где ему хочется служить.

Как рассказывает заместитель министра обороны, иногда СОЧ вынужденный, связанный с семейными обстоятельствами, или невозможностью перевестись в желаемое подразделение.

"Это функционал предоставит дополнительную мотивацию нашим военным возвращаться на службу. Они будут иметь гарантии, что в конце концов они попадут именно к тому командиру, которому доверяют, и к собратьям, с которыми они будут чувствовать себя эффективно", — добавила она.

Напоминаем, чтобы избежать судебных процессов и восстановить свои права и гарантии, вошедший в СОЧ военнослужащий должен вернуться на службу до 1 января 2025 года.

"Основная цель этого закона, который вступает в силу — создать возможности для военнослужащих, которые ушли в СОЧ или дезертировали, вернуться к 1 января 2025 года в части и продлить службу без угрызений совести и без конфликтов с законодательством Украины", — отмечает советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян

Она объясняет, что алгоритм действий таков: военнослужащий самостоятельно возвращается в свое подразделение. У командира воинской части 72 часа на принятие решения — продление действия контракта или возобновление на службе.

Ранее "Телеграф" писал, как часто военные возвращаются на службу после СОЧ. Командование ВСУ рассчитывает на дальнейшее улучшение ситуации.