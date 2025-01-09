Уклонистов полмиллиона. Кто и как их ищет
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У правоохранителей есть лишь ограниченные средства для розыска
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) уже подали в розыск 500 тысяч человек за войну. Розыском военнообязанных занимается не ТЦК, а именно Нацполиция.
Впрочем, есть проблема: правоохранители не могут оперативно разыскать такое количество уклонистов из-за ограниченных средств. О том, что ТЦК подало в розыск тысячи военнообязанных, сообщила офицер Управления коммуникаций Командование Сухопутных войск Наталья Кондратив.
По ее словам, за войну в розыск попали 500 тысяч человек.
"Более 500 тысяч человек за время полномасштабного вторжения были поданы в розыск для органов Национальной полиции. Розыском этих граждан ТЦК не занимается — им занимается Национальная полиция", — сообщила Киндратив.
Она также добавила, что оперативно разыскать такое количество уклонистов невозможно. Причина в том, что у правоохранителей есть лишь ограниченные средства для розыска.
"Для Национальной полиции это не единственная обязанность и разыскать такое количество людей теми средствами ограниченными, которые у них есть, тоже довольно сложно", — говорит Киндратив.
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