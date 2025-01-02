Козаки не ныряли в проруби: как на самом деле праздновали Крещение в Украине

Запорожцы отмечали праздник торжественными церемониями и пушечными салютами, а традиция зимнего купания появилась только в 1990-х годах

Запорожские козаки на Крещение не ныряли в проруби, и эта традиция никогда не была частью украинской христианской культуры. Это утверждение подкрепляется историческими свидетельствами и исследованиями, указывающими на то, что празднование Крещения в казацкие времена имело совсем другой характер, чем современные практики.

Историк Сергей Шумило отмечает, что наши предки не только не практиковали купание в ледяной воде, но и не раздевались в присутствии священников. Это противоречило уважению к святой воде, которая после освящения использовалась для питья и лечения, а не для купания.

Истоки традиции

Шумило подчеркивает, что традиция ныряния в прорубь появилась в Украине только в 1990-х годах и стала популярной благодаря политикам и СМИ, которые навязали этот стереотип как "многовековую народную традицию". Он отмечает, что это искажение подлинных национально-религиозных обычаев, и "моржество" превратило значение великого христианского праздника в бессмысленный ритуал, больше похожий на язычество.

Празднование Крещения на Запорожской Сечи

Согласно воспоминаниям старого запорожца Никиты Коржа, записанным в XIX веке, козаки на Крещение собирались на площади перед церковью, одетые в лучшую одежду и с вооружением. После богослужения они выходили на Днепр, где слушали службу Божью. Когда священник погружал крест в воду, козаки одновременно стреляли из пушек, создавая громкий залп. Это свидетельствует о том, что празднование было торжественным и уважительным.

Современные реалии и критика

Шумило призывает украинцев уважать подлинные национальные традиции и избегать искажений. Он также обращает внимание на то, что в древности святую воду после освящения набирали из проруби для питя в течение года, а купание в освященной воде считалось недопустимым. Это подтверждает его мнение о том, что современная традиция ныряния в прорубь является нововведением и не имеет корней в украинских обычаях.

Итак, традиция ныряния в проруби на Крещение является новым явлением, не имеющим исторических корней в украинской культуре. Запорожские козаки праздновали этот великий христианский праздник с достоинством и уважением к религиозным обычаям. Важно помнить о настоящих традициях и их значении для украинской культуры, чтобы не искажать их современными интерпретациями.

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