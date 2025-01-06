"Динамо" на сборе в Турции: расписание, трансляции и результаты матчей

Бело-синие сыграют 4 матча в Турции

Киевское "Динамо" в полном составе отправилось на зимний учебно-тренировочный сбор, который команда проводит в Турции. Бело-синие провалили еврокубковую кампанию, однако идут первыми в чемпионате Украины.

Подопечные Александра Шовковского проведут 4 спарринга на сборе в Турции. Об этом сообщает "Телеграф". Трансляции будут добавлены в этой статье ближе к началу игр.

Расписание, трансляции и результаты контрольных матчей "Динамо" на сборе в Турции (обновляется)

10 января – "Динамо" – "Магдебург" (Германия)

12 января – Динамо – ФКСБ (Румыния)

13 января – "Динамо" – "Видзев" (Лодзь, Польша)

16 января – Динамо – ЦСКА 1948 (Болгария)

Состав "Динамо" на сбор в Турции

Состав "Динамо" Киев на зимний сбор в Турции

Напомним, киевский клуб провалил первую часть в еврокубках. По итогам шести туров Лиги Европы "Динамо" набрало 0 очков и досрочно прекратило борьбу за плей-офф. В первой игре Бело-синие разгромно уступили "Лацио" (0:3), после чего столичная команда проиграла "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре киевляне не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем пропустили 4 гола от "Ференцвароша" (0:4). В 5-м туре столичный клуб потерпел поражение от "Виктории" (1:2), а в 6-м уступил "Реал Сосьедаду" (0:3).