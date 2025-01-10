Минобороны разработало специальный набор для военных: что входит в "Пакунок пораненого"

"Пакунок пораненого" нельзя будет обменять на деньги, как "Пакунок малюка"

Министерство обороны Украины разработало специальный "Пакунок пораненого" для военных, которые находятся на лечении в медицинских учреждениях. В набор вошли 30 позиций первой необходимости.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Сергей Мельник во время телемарафона. Среди вещей есть адаптивная одежда, средства личной гигиены и специальная посуда. Особенностью адаптивной одежды является наличие липучек, позволяющих медицинскому персоналу проводить необходимые процедуры без полного раздевания пациента.

По словам Сергея Мельника, для военнослужащих-женщин разработали отдельный вариант адаптивной одежды, учитывающей особенности их потребностей.

Получить "Пакунок пораненого" смогут все проходящие лечение военные Сил обороны независимо от подразделения. Вместо набора вещей денежная компенсация не предусмотрена.

Механизм распределения пакетов будет проходить через медицинские учреждения. Они будут подавать информацию о потребностях в Командование Медицинских сил, которое проанализирует запросы и распределит подразделения.

В ближайшее время Кабинет Министров Украины примет постановление и выделит средства на реализацию этой инициативы. Министерство обороны планирует начать выдачу свертков уже в этом году.

Также в ведомстве работают над улучшением питания военнослужащих и внедрением новых финансовых стимулов.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Украине запустили новую платформу для военных и их родных. В настоящее время она работает в тестовом режиме.