Любят Трампа и хотят стать частью США: жители острова сняли видео

В лагере Трампа-младшего в день визита жителям раздавали шляпы MAGA

Выбранный президент США Дональд Трамп опубликовал новое видео. Жители Гренландии просят купить его остров.

Ролик был снят во время недавнего визита Трампа-младшего в Гренландию. На кадрах местные жители в кепках с надписью "Make America Great Again" говорят, что любят будущего президента США.

Высокопоставленный гренландский политик назвал визит Дональда Трампа-младшего на остров "постановочным" и предостерег США от "вторжения", учитывая их историческое отношение к коренному населению Аляски.

Пипалук Линге, депутат от крупнейшей партии Гренландии и глава парламентского комитета по внешней политике и безопасности, сказала Politico, что Гренландия хочет "собственной независимости и демократии", а не быть обязанной США.

Старший сын избранного президента США Дональда Трампа приземлился на самоуправляемой территории Дании 7 января и провел день, встречаясь с местными жителями, по его словам, поддерживающими захват страны Соединенными Штатами. Но Линге заявила, что это был "продуманный ход".

"Никакому журналисту не разрешили взять у него интервью. Это все было инсценировано, чтобы создать впечатление, будто мы — гренландцы — сторонники MAGA и любим быть частью США", — сказала Линге.

Местные СМИ сообщили, что в лагере Трампа-младшего в день визита жителям раздавали шляпы MAGA, добавила, что визит был не совсем теплым.

"Людям было интересно, но некоторые фотографировали, показывая ему палец в аэропорту", — сказала она.

"Посягательство" Трампа на Гренландию — что известно

Ранее Трамп, вступивший в должность президента США 20 января, в своих заявлениях по Гренландии не исключил возможность использования военных или экономических действий для приобретения этого арктического острова, принадлежащего Дании.

Напомним также, во время своего первого президентского срока, Трамп предлагал Дании продать Гренландию, но Копенгаген отклонил эту идею.

Недавно премьер-министр Гренландии Муте Эгеде также заявил, что остров не продается. Кроме того, ЕС призвал уважать суверенитет стран-членов союза после заявлений Трампа по Гренландии.

Как сообщалось ранее, СМИ предполагают, что соответствующие высказывания Трампа могут быть вызваны политикой противодействия РФ и Китаю.

Добавим, Гренландия, которая является частью НАТО через членство Дании, расположена между Северо-Ледовитым и Атлантическим океаном между Европой и Северной Америкой и является стратегически важной для армии США и ее системы раннего предупреждения о баллистических ракетах.

Ранее "Телеграф" писал, что во Франции жестко отреагировали на заявления Трампа по Гренландии.