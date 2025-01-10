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Военное положение не будет отменено сразу после прекращения боевых действий. Нардеп объяснил почему

Автор
Наталья Кухарик
Дата публикации
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Автор
Ярослав Юрчишин об отмене военного положения Новость обновлена 10 января 2025, 12:25
Ярослав Юрчишин об отмене военного положения. Фото Коллаж "Телеграфа"

Нельзя просто так отменить военное положение после трех дней тишины

Украина не отменит военное положение сразу после прекращения обстрелов и боевых действий. Для столь важного шага нужны серьезные гарантии безопасности и уверенность, что Россия не сможет восстановить агрессию.

Решения об отмене особого правового режима будут приниматься после тщательного анализа ситуации и консультаций со структурами безопасности. Об этом нардеп Ярослав Юрчишин сказал в эфире "Новости. Live".

"Нельзя просто так отменить военное положение после трех дней тишины, потому что на четвертый день россияне могут снова пойти в наступление. Так не работает", – пояснил парламентарий.

По его словам, указ об отмене военного положения должен опираться на выводы структур безопасности. Они должны подтвердить, что страна готова перейти к мирной жизни.

Юрчишин отметил, что лучшей гарантией безопасности для Украины стало членство в НАТО. Однако для вступления необходимо согласие США, а позиция Трампа и его команды по Альянсу вызывает беспокойство.

Напомним, 6 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. То есть они будут действовать до 7 февраля 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал, что будет, если Рада не продлит военное положение. Это может произойти в одном случае.

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#Боевые действия #Военное положение #Ярослав Юрчишин