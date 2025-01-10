Военное положение не будет отменено сразу после прекращения боевых действий. Нардеп объяснил почему

Нельзя просто так отменить военное положение после трех дней тишины

Украина не отменит военное положение сразу после прекращения обстрелов и боевых действий. Для столь важного шага нужны серьезные гарантии безопасности и уверенность, что Россия не сможет восстановить агрессию.

Решения об отмене особого правового режима будут приниматься после тщательного анализа ситуации и консультаций со структурами безопасности. Об этом нардеп Ярослав Юрчишин сказал в эфире "Новости. Live".

"Нельзя просто так отменить военное положение после трех дней тишины, потому что на четвертый день россияне могут снова пойти в наступление. Так не работает", – пояснил парламентарий.

По его словам, указ об отмене военного положения должен опираться на выводы структур безопасности. Они должны подтвердить, что страна готова перейти к мирной жизни.

Юрчишин отметил, что лучшей гарантией безопасности для Украины стало членство в НАТО. Однако для вступления необходимо согласие США, а позиция Трампа и его команды по Альянсу вызывает беспокойство.

Напомним, 6 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. То есть они будут действовать до 7 февраля 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал, что будет, если Рада не продлит военное положение. Это может произойти в одном случае.