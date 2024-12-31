В Украине вводят новые налоги и поднимают старые: кто и сколько заплатит государству с 1 января 2025 года

С начала войны уплату некоторых взносов сделали добровольной, а теперь они становятся обязательными

С 1 января 2025 года в Украине вырастет военный сбор на зарплаты физлиц – с 1,5% до 5%. Однако при этом повышение не каснеся военнослужащих.

Для физических лиц-предпринимателей первой, второй и четвертой группы введут военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты (сейчас это 800 грн). Для ФОПов третьей группы военный сбор составит 1% от доходов.

Больше об этом читайте в публикации: "Новый год — новые налоги и тарифы. Что изменится для украинцев с 1 января 2025 года".

Кроме этого, для ФОПов возвращается обязанность платить единый соцвзнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).

С марта 2022 г. эту норму приостановили и на период военного положения сделали уплату ЕСВ добровольной. Право не платить этот налог будет у ФОПов, находящихся на временно оккупированных территориях.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о налогах для ФОПов только 25 декабря 2024 года. Поэтому новые ставки вступают в силу не с 1 октября 2024 года, а с 1 января 2025 года.