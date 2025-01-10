Поддержал модный тренд: в России подросток в панаме убийцы Фарион пришел устроить резню

Он пытался поджечь здание

В пятницу, 10 января, в российском городе Курск 16-летний подросток совершил нападение на школу в 8 утра. Он ворвался туда, разбив окно молотком, с собой у парня были два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. При этом на нем была такая же панама, как и на подозреваемом в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеславе Зинченко.

Как сообщили росСМИ, перед нападением на школу 16-летний Илья отправил в школьный чат свой манифест и "план на день". Там он перечислил свою одежду, в частности — панаму patagonia. На фото парня, опубликованных российскими пабликами видно, что она черного цвета. Именно такую носил убийца Фарион.

Подросток, напавший на школу в Курске в панаме patagonia

Подозреваемый в убийстве Фарион носил точно такую же панаму

Панама patagonia

Дежуривший в школе охранник не смог остановить парня. После того, как подросток туда ворвался, он попытался поджечь здание, но вскоре выбежал на улицу и убежал с территории школы, по пути выбросив сумку с ножами.

Школа, где произошел инцидент

Пострадало стекло в двери школы

Вскоре его задержали, Илья оказался бывшим учеником школы. Во время разговора с полицейскими подросток сказал, что у него не было никаких претензий к школе. Предварительно, парень решил напасть на школу из-за тяжелых взаимоотношений с одной из учениц.

Однако причина могла быть и в другом — парень мог играть в суицидальную игру. Как предполагает следствие, задание напасть на школу он мог получить в этой игре. За несколько минут до нападения он оставил соответствующую запись в своих соцсетях. Аналогичную запись во время своих нападений на школы оставляли и другие участники игры.

Как сообщал "Телеграф", 17 декабря в США в частной христианской школе города Мэдисон, штат Висконсин, одна из школьниц открыла огонь по людям. Двое из них погибли, еще шестеро получили ранения.