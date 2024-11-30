Не только военный сбор. Какие еще налоги вырастут в Украине с 1 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов. С 1 декабря украинцы будут платить более значительные суммы.

Об этом и других нововведениях с первого месяца зимы читайте в статье "Телеграфа": Историческое повышение налогов и новые правила "бронирования". Что изменится на Украине с 1 декабря.

Закон о повышении налогов вступает в силу именно с 1 декабря (а не 30 ноября, как первоначально вышло из-за "ошибки печатника"). Он коснется не только наемных работников и ФЛП, но даже банков и АЗС.

Что изменится:

Увеличение военного сбора с 1,5 до 5% для наемных работников (исключение – военнослужащие).

50% налога на сверхприбыль банков;

25% налога на прибыль для финкомпаний;

освобождение кэшбека от налогообложения;

АЗС должны платить налог на прибыль авансом за каждую заправку (30, 45 или 60 тыс. грн – в зависимости от типа заправки).

ФЛП первой, второй и четвертой групп будут платить военный сбор с 1 января 2025 года. Ставка сбора составляет 10% минимальной заработной платы, установленной на начало 2025 года (8000 грн). Таким образом, военный сбор составит 800 грн в месяц. ФЛП третьей группы уплачивают военный сбор в размере 1% от своего оборота по итогам первого квартала 2025 года.

Как сообщал "Телеграф", министр финансов Украины Сергей Марченко пообещал, что после подписания закона о повышении налогов цены на бензин в Украине не возрастут. Внесение изменений в налоговый кодекс — просто рычаг для выравнивания системы налогообложения, отметил он.