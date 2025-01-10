Доход для назначения субсидии будут считать по-новому. В ПФУ предупредили об изменениях

Это касается и других льгот

В Украине меняется порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи, который учитывается при назначении жилищной субсидии и других видов государственной социальной помощи. Теперь из заработной платы будут вычитать не только сумму налога на доходы физических лиц, но и военного сбора.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. Соответствующие изменения утвердил Кабинет Министров своим постановлением №1467 20 декабря 2024 года.

"После вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины 24 декабря 2024 г. при исчислении дохода домохозяйства, с учетом которого, в частности, определяется право на жилищную субсидию и льготу и исчисляется их размер, будет учитываться заработная плата за минусом не только налога на доходы физических лиц, но и военного сбора", — объяснили в ПФУ.

Напомним, размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью коммунальных услуг и размером обязательного платежа. Определить, сколько потребуется платить самостоятельно можно зная среднемесячный доход семьи.

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