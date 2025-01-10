В Кременчуге во время войны хотят потратить около полумиллиона на срезанные цветы (тендер)

Соответствующий тендер опубликован в открытом доступе

Исполнительный комитет Кременчугского городского совета Кременчугского района Полтавской области объявил о проведении тендера на закупку срезанных цветов. Сумма составляет почти полмиллиона гривен.

Данный тендер опубликован на онлайн-платформе государственных закупок zakupivli.pro. Всего исполком городского совета Кременчуга планирует закупить 16000 штук цветов. Точная сумма тендера составляет 455 000 гривен.

Срок поставки товаров, выполнения работ, предоставление услуг: по 31 декабря 2025 года включительно. Конечный срок подачи предложений — до 16 января 2025 года.

Условия оплаты: 100% оплата в течение 60 рабочих дней со дня подписания расходной накладной. По данным тендерной документации, планируются открытые торги, но с определенными особенностями. Валютой, которой планируется проводить оплату закупок, является гривна. Размер и условия предоставления обеспечения предложений участников не требуются. Также не требуются дата и время раскрытия тендерных предложений по закупке срезанных цветов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре хотят потратить 36 миллионов гривен на содержание 16 фонтанов.