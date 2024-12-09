На Одесщине хотят отремонтировать лицей почти за 100 миллионов – тендер
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Ремонт сельской школы в Одесской области обойдется почти в 100 миллионов
Управление образования Фонтанского сельского совета в Одесской области объявило тендер на реконструкцию сельского лицея вместе с обустройством укрытия.
Об этом свидетельствуют данные портала Prozorro. Прием предложений будет проходить до 21 декабря.
Ожидаемая стоимость работ составит вместе с НДС 96 014 758,80 грн.
Работы, которые должны быть выполнены по тендеру:
"Реконструкция здания (здание лет. А, пристройка лет. А1, амбар лет. Ж) "Лицей "Крыжановский" Фонтанского сельского совета Одесского района Одесской области" с устройством объектов гражданской защиты по адресу: село Крыжановка, переулок Школьный, дом 1.
I-II очереди строительства (корректировки) (Строительство защитных сооружений гражданской защиты (хранилищ, противорадиационных укрытий), сооружений двойного назначения с защитными свойствами защитных сооружений гражданской защиты)".
В приложении отмечается, что работы должны быть завершены до 01.09.2027, но сроки могут быть изменены при определенных условиях.
Заказчиком услуг выступает Управление образования Фонтанского сельского совета в Одесской области.
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