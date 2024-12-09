На Одесщине хотят отремонтировать лицей почти за 100 миллионов – тендер

Ремонт сельской школы в Одесской области обойдется почти в 100 миллионов

Управление образования Фонтанского сельского совета в Одесской области объявило тендер на реконструкцию сельского лицея вместе с обустройством укрытия.

Об этом свидетельствуют данные портала Prozorro. Прием предложений будет проходить до 21 декабря.

Ожидаемая стоимость работ составит вместе с НДС 96 014 758,80 грн.

Работы, которые должны быть выполнены по тендеру:

"Реконструкция здания (здание лет. А, пристройка лет. А1, амбар лет. Ж) "Лицей "Крыжановский" Фонтанского сельского совета Одесского района Одесской области" с устройством объектов гражданской защиты по адресу: село Крыжановка, переулок Школьный, дом 1.

I-II очереди строительства (корректировки) (Строительство защитных сооружений гражданской защиты (хранилищ, противорадиационных укрытий), сооружений двойного назначения с защитными свойствами защитных сооружений гражданской защиты)".

В приложении отмечается, что работы должны быть завершены до 01.09.2027, но сроки могут быть изменены при определенных условиях.

Заказчиком услуг выступает Управление образования Фонтанского сельского совета в Одесской области.

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