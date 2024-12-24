На подметание улиц Днепра потратят 8 миллионов долларов

Это один из самых крупных тендеров за последнее время

Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета объявил тендер на услуги по уборке улиц города. Ожидаемая стоимость закупки составляет 343 миллиона 424 тысячи гривен (более 8 миллионов долларов по нынешнему курсу).

Согласно документации, размещенной на площадке Prozorro, уборка должна происходить в пяти районах города: Шевченковском, Новокодаком, Соборном, Центральном и Чечелевском. В зону обслуживания также войдут путепроводы Днепра. Об этом свидетельствует тендер на площадке Prozorro.

В настоящее время идет этап представления предложений от потенциальных подрядчиков. Участники тендера должны удовлетворять ряду требований. В частности, компании-претенденты должны предоставить документальное подтверждение права на использование необходимых технологий – патент или лицензию.

Отдельное внимание уделяется техническому оснащению будущего подрядчика. Победитель тендера должен обеспечить уборку территории специализированной техникой в соответствии с установленными требованиями.

Закупка производится за бюджетные средства и включает налог на добавленную стоимость. Это одна из самых больших закупок в сфере благоустройства города за последнее время.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Одесской области хотят отремонтировать лицей почти за 100 миллионов Заказчиком услуг выступает Управление образования Фонтанского сельского совета в Одесской области.