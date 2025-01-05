В Днепре потратят 36 млн гривен, но не на фронт: куда пойдут деньги

Россиянам осталось до админграниц Днепропетровской области 7 км

Коммунальное предприятие "Днепрводоканал" планирует потратить 36 миллионов гривен на содержание 16 фонтанов в городе. Для этого хотят выделить более 36 млн гривен.

Соответствующий тендер опубликован на онлайн-платформе государственных закупок ProZorro. Срок исполнения работ — до 31 декабря 2025 года. Тендер выиграло предприятие "Перша Руна" — конкурентов на торгах не было.

Как уже было сказано выше, на содержание фонтанов хотят потратить 36 млн гривен, что на 6 миллионов гривен больше, чем в прошлом году.

Места, где должны пройти работы, указаны в тендерной документации:

улица Сичеславская набережная;

улица Староказацкая;

улица Столярова;

Центральный парк культуры и отдыха имени Тараса Шевченко;

проспект Дмитрия Яворницкого;

сквер Героев;

Театр оперы и балета;

Монастырский остров;

улица Короленко;

проспект Мира;

жилмассив Западный;

площадь Успенская;

улица Набережная Победы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве коммунальщики к концу года решили расчистить часть реки почти за 62 миллиона.