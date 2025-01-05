В Днепре потратят 36 млн гривен, но не на фронт: куда пойдут деньги
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Россиянам осталось до админграниц Днепропетровской области 7 км
Коммунальное предприятие "Днепрводоканал" планирует потратить 36 миллионов гривен на содержание 16 фонтанов в городе. Для этого хотят выделить более 36 млн гривен.
Соответствующий тендер опубликован на онлайн-платформе государственных закупок ProZorro. Срок исполнения работ — до 31 декабря 2025 года. Тендер выиграло предприятие "Перша Руна" — конкурентов на торгах не было.
Как уже было сказано выше, на содержание фонтанов хотят потратить 36 млн гривен, что на 6 миллионов гривен больше, чем в прошлом году.
Места, где должны пройти работы, указаны в тендерной документации:
- улица Сичеславская набережная;
- улица Староказацкая;
- улица Столярова;
- Центральный парк культуры и отдыха имени Тараса Шевченко;
- проспект Дмитрия Яворницкого;
- сквер Героев;
- Театр оперы и балета;
- Монастырский остров;
- улица Короленко;
- проспект Мира;
- жилмассив Западный;
- площадь Успенская;
- улица Набережная Победы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве коммунальщики к концу года решили расчистить часть реки почти за 62 миллиона.