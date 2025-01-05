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В Днепре потратят 36 млн гривен, но не на фронт: куда пойдут деньги

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
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Автор
Днепр Новость обновлена 05 января 2025, 12:41
Днепр. Фото Коллаж "Телеграфа"

Россиянам осталось до админграниц Днепропетровской области 7 км

Коммунальное предприятие "Днепрводоканал" планирует потратить 36 миллионов гривен на содержание 16 фонтанов в городе. Для этого хотят выделить более 36 млн гривен.

Соответствующий тендер опубликован на онлайн-платформе государственных закупок ProZorro. Срок исполнения работ — до 31 декабря 2025 года. Тендер выиграло предприятие "Перша Руна" — конкурентов на торгах не было.

Как уже было сказано выше, на содержание фонтанов хотят потратить 36 млн гривен, что на 6 миллионов гривен больше, чем в прошлом году.

Места, где должны пройти работы, указаны в тендерной документации:

  • улица Сичеславская набережная;
  • улица Староказацкая;
  • улица Столярова;
  • Центральный парк культуры и отдыха имени Тараса Шевченко;
  • проспект Дмитрия Яворницкого;
  • сквер Героев;
  • Театр оперы и балета;
  • Монастырский остров;
  • улица Короленко;
  • проспект Мира;
  • жилмассив Западный;
  • площадь Успенская;
  • улица Набережная Победы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве коммунальщики к концу года решили расчистить часть реки почти за 62 миллиона.

Теги:
#Украина #Россия #Днепр #Война #Днепропетровская область #Тендер #Фонтаны