"Жирный" тендер на дороги в Хмельницкой области: на 1 км потратят 200 тысяч долларов

За эту сумму будут обслуживать 500 км дорог

В Хмельницкой области на содержание дорог государственного значения выделят около 439 миллионов гривен. Согласно договору, средства будут направлены на обслуживание 561,9 километра автодорог.

Об этом свидетельствует тендер, опубликованный на сайте Zakupivli.pro. Служба восстановления и развития инфраструктуры в Хмельницкой области намерена заключить соответствующий договор на эксплуатационное содержание дорог государственного значения и искусственных сооружений. Предложения будут приниматься до 17 января.

По условиям договора, исполнитель должен обеспечить снегоочистку, предотвращение образования гололеда, ликвидацию выбоин, устранение путей и просадок дорожного покрытия. Также предусмотрено оперативное реагирование на ДТП и ликвидацию их последствий.

На устранение аварийных ситуаций исполнителю предоставляются сутки с момента получения соответствующего предписания от правоохранителей. Представители компании-исполнителя должны также участвовать в обследовании дорожных условий в местах ДТП.

Гарантийный срок на разные виды работ составляет от одного до пяти лет.

Также ранее "Телеграф" писал, что в прифронтовых районах Донбасса объявили тендер на содержание дорог. Вопрос о целесообразности ремонта и строительства дорог во время войны беспокоит многих граждан.