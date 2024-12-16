В Николаевской области школьное укрытие за 59 миллионов построит компания, связанная с Кимом

Нынешний тендер стал второй попыткой избрать подрядчика

В Николаевской области компания, связанная с главой ОВА Виталием Кимом, выиграла тендер на строительство школьного укрытия стоимостью почти 60 миллионов гривен. ООО "Арена Спорт 2011" стало единственным участником закупки на строительство защитного сооружения для Березнеговатской школы.

Предлагаемая подрядчиком сумма составляет 59,2 миллиона гривен, что точно соответствует максимальной цене, установленной заказчиком. Об этом сообщает местное издание Nikcenter со ссылкой на данные системы Prozorro.

По проекту подрядчик построит защитное сооружение из монолитного железобетона площадью более 900 квадратных метров. Укрытие рассчитано на 239 человек и будет иметь 10 комнат для учащихся, буфет, санузлы, автономное энергопитание и отопление. Строительство планируется завершить к декабрю 2025 года.

ООО "Арена Спорт 2011" основали более 20 лет назад Ольга Ким и ООО "Медиа Группа", владельцем которого был Виталий Ким. До 2016 года нынешний глава Николаевской ОВА руководил этой компанией. Сейчас фирмой владеют Ольга Ким и ООО "Сайлент" Александра Степанова.

Для выполнения работ компания планирует использовать преимущественно арендованную технику. Экскаваторы и самосвалы предоставит ООО "Николаевгорстрой", против которого сейчас идет судебный процесс из-за завышения цен на строительстве водопровода в Николаеве.

Нынешний тендер стал второй попыткой избрать подрядчика для строительства укрытия. Первый конкурс был отменен сразу после объявления.

В новом тендере от участников требовали опыт ремонта или строительства административных объектов. ООО "Арена Спорт 2011" подтвердило свою квалификацию справкой по ремонту крыши центра соцслужб стоимостью 300 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Одесской области хотят отремонтировать лицей почти за 100 миллионов. Там также должно быть обустроено укрытие.