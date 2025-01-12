"Работает ГУР": сова сбила российский дрон в Донецкой области (видео)

В сети отмечают, что нападение было весьма символичным

Шутки об украинских "биолабораториях" выходят на новый уровень, после того, как в сети распространилось видео о том, как сова сбивает российский дрон. Поскольку эта птица находится на эмблеме Главного управления разведки, то в сети уже начали шутить о том, что ее послал Кирилл Буданов.

Соответствующее видео было обнародовано в telegram-канале Boroshno News. На коротком ролике заметно, что птица без проблем находит дрон в ночном небе и выводит его из строя.

Предварительно известно, что видео было снято в Донецкой области.

Пользователи сети игнорировать это не стали.

Стоит отметить, что совы это ночные хищники, которые в условиях низкого освещения во многом полагаются на слух, поэтому жужжание дронов они слышат гораздо лучше, чем люди. Не исключено, что эта птица приняла дрон за добычу или просто была раздражена его присутствием на своей территории.

В отличие от других птиц, вроде ворон, совы не часто проявляют игривое поведение, так что вряд ли ее нападение было связано с любопытством.

О том, что птицы являются значительной помехой для работы беспилотников известно уже давно и люди даже пытались применять их для борьбы с коптерами в охраняемых зонах. Например, в Нидерландах и Франции обучали орлов и беркутов. В конечном итоге программы свернули из-за высокой стоимости обучения и содержания птиц, а также из-за больших рисков травмировать птицу лопастями дрона.

Другие животные тоже не всегда рады присутствию механической жужжалки. К примеру, на прошлой неделе появлялось видео того, как кот сбивает fpv-дрон.

В российском сегменте сети тогда говорили, что это "специальный донбасский кот", который отважно прыгнул на украинский дрон. Однако судя по надписи на видео, речь идет о крошечном игрушечном БПЛА Meteor 75-pro, который вряд ли подойдет для выполнения боевых заданий.

Как сообщалось ранее, гражданин Польши хотел незаконно вывезти из Украины лемуров. За них он предлагал немалую взятку пограничникам.