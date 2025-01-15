Ждать ли повышения налогов в Украине в 2025 году: Гетманцев дал четкий ответ

Если будет пессимистический сценарий, в этом случае предсказывать крайне сложно

В 2025 году в Украине нет угрозы для повышения налогов, несмотря на активные обсуждения этой темы в 2024. Есть два фактора, при которых проблем с этим вопросом не должно возникнуть.

Об этом председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сказал в интервью для OBOZ.UA. Стоит отметить, что в течение прошлого года обсуждалось более существенное повышение налогов, в частности, рассматривалось повышение НДС. В результате ограничились военным сбором (рост с 1,5% до 5%).

"По базовому сценарию мы не видим никаких угроз для того, чтобы повышать налоги в 2025 году. Об этом говорил министр финансов, это я подтверждаю тоже. То есть при условии, что война будет продолжаться весь 2025-й и сохранится ритмичность оказания помощи партнерами (это условия базового сценария), проблемы не должны возникнуть", — сказал Гетманцев.

Он также добавил, что инициатив по повышению налогов в этом году не будет. Германцев подчеркнул, что это возможно при базовом сценарии.

"Но если будет пессимистический сценарий, в этом случае я не готов предсказывать. Но по базовому сценарию точно не будет", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исправляющий норму о повышении налогов для физических лиц – предпринимателей.