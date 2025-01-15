Чи чекати підвищення податків в Україні у 2025 році: Гетьманців дав чітку відповідь

Якщо буде песимістичний сценарій, то передбачати вкрай складно

У 2025 році в Україні немає загрози для підвищення податків, попри активні обговорення цієї теми у 2024. Є два фактори, за яких проблем із цим питанням не повинно виникнути.

Про це голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав в інтерв’ю OBOZ.UA. Варто зазначити, що протягом минулого року обговорювалося більш суттєве підвищення податків, зокрема розглядалося підвищення ПДВ. Внаслідок цього обмежилися військовим збором (зростання з 1,5% до 5%).

"За базовим сценарієм ми не бачимо жодних загроз для того, щоб підвищувати податки у 2025 році. Про це говорив міністр фінансів, це я підтверджую також. Тобто за умови, що війна триватиме весь 2025-й і збережеться ритмічність надання допомоги партнерами (це умови базового сценарію), проблеми не повинні виникнути", — сказав Гетьманцев.

Він також додав, що ініціатив щодо підвищення податків цього року не буде. Гетманцев підкреслив, що це можливо за базового сценарію.

"Але якщо буде песимістичний сценарій, у цьому випадку я не готовий пророкувати. Але за базовим сценарієм точно не буде", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, який виправляє норму щодо підвищення податків для фізичних осіб – підприємців.