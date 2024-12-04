В Украине перенесли повышение налогов для двух категорий: когда заплатим больше

Проект №9319 во втором чтении поддержали 268 депутатов

Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс Украины. Таким образом, повышение налогов для физических лиц-предпринимателей было перенесено.

Об этом в своем Telegram-канале 4 декабря сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, проект №9319 во втором чтении поддержали 268 депутатов.

Так, повышения налогов будут действовать не с 1 октября 2024 года, с 1 января 2025 года.

"Именно в нем была правка, которой исправляли налоговый законопроект 11416д и "заднее число", где с 1 октября налоги переносят на 1 января 2025 года для ФЛП", — написал Железняк.

Кроме того, помимо ФЛП повышение налогов переносится для юридических лиц, работающих на упрощенной системе налогообложения третьей группы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие налоги выросли в Украине с 1 декабря. Это увеличение военного сбора для наемных работников, освобождение кэшбека от налогообложения и многое другое.

Об этом и других нововведениях с первого месяца зимы читайте в статье "Телеграфа": Историческое повышение налогов и новые правила "бронирования". Что изменится на Украине с 1 декабря.