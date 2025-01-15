Маскировка и не только. В охране Зеленского рассказали, как проходят его поездки на фронт

На передовой президентский кортеж выглядит иначе, чем в столице

После разоблачения подготовки покушения на Президента Украины весной 2024 года Управление государственной охраны (УГО) кардинально усилило меры безопасности. Для поездок главы государства в прифронтовые районы используют специальный транспорт и особые схемы маскировки.

Телохранители также защищают каналы связи и увеличивают количество сотрудников в зоне боевых действий. Об этом начальник Управления Государственной охраны Украины Алексей Морозов рассказал "Укринформу".

По его словам, на передовой президентский кортеж смотрится иначе, чем в столице. Вместо представительских автомобилей, которые используются в Киеве, там ездят на специальном транспорте. "Чем выше риски, тем сложнее нам работать. Нам нужно больше охранников и особая маскировка", — подчеркнул Морозов.

В ходе визитов президента на фронт УГО также защищает все каналы связи. В целях безопасности главы государства охранники сотрудничают со Службой безопасности Украины, Национальной полицией и иностранными партнерами.

В Киеве тоже изменили правила охраны президента. Перед каждым мероприятием проверяют, где расположены ближайшие укрытия, и как действовать во время воздушной тревоги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Зеленского пытались убить несколько раз. В СНБО назвали цифру.