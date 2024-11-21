"Покушение" яйцом, эпизод с венком и "астанавитесь": главные ляпы Януковича, которые вошли в историю (фото, видео)

Янукович запомнился не только как вор и коррупционер, но и как генератор интернет-мемов

Виктор Янукович — беглый президент Украины, который был у власти в период 2010-2014 годов. Он позорно сбежал в Россию во время Революции Достоинства, прихватив с собой миллиарды, награбленные в Украине. Однако запомнился не только своими коррупционными преступлениями и государственной изменой, но и множеством эпичных моментов, которые вошли в историю интернет-мемов.

"Телеграф" расскажет о самых веселых и эпичных ляпах Виктора Януковича во время его правления и его публичных появлений после побега.

Янукович и "покушение" яйцом

Виктор Янукович, еще будучи премьер-министром Украины, приехал в Ивано-Франковск в рамках своей предвыборной кампании. Это было 24 сентября 2004 года. Там на него совершил "покушение" местный студент Дмитрий Романюк. Парень просто бросил яйцо, когда Янукович выходил из автобуса. И все бы ничего, но перепуганный премьер изобразил такое драматическое состояние, будто в него бросили кирпич — он схватился за сердце и начал падать. Тогда его быстро подхватила охрана и занесла в черный бус. Этот эпизод стал поводом для шуток и обсуждений, украинцы помнят его до сих пор.

Как на Януковича упал венок

Еще одно "покушение" на Януковича совершил венок, там обошлось даже без участия людей. История с венком произошла в мае 2010-го, когда Янукович вместе с российским коллегой Дмитрием Медведевым возлагали цветы к памятнику Неизвестному солдату. В тот день было дождливо и ветрено, и когда президент преклонился перед памятником, огромный венок поддался порыву ветра, оторвался от крепления и упал ему на голову. Этот момент попал на видео и стал поводом для насмешек в сети.

"Йолка" Януковича

В декабре того же 2010 года в преддверии новогодних праздников Янукович на пресс-конференции комментировал установление новогодней елки на Майдане Независимости в Киеве. Во время своей речи президент как будто завис в попытках вспомнить слово "елка" на украинском языке. Но в итоге, спустя секунд 10, так и не вспомнив, выдал слово "йолка". Этот фрагмент тут же стал мемом в сети.

"Астанавитесь" уже после побега в Россию

После побега в Россию Янукович еще некоторые время выходил на связь оттуда, давал пресс-конференции и называл себя "легитимным" президентом Украины. За это к нему в последствии и прицепилось мемное прозвище "легитимный".

Еще один мем связан со страусами, которых поддерживал Янукович. Во время одного из интервью, которое Янукович дал уже после бегства, он рассказал про то, что действительно "поддерживал страусов" в Межигорье из-за большой любви к животным.

Однако самый яркий мем, который до сих пор помнят в сети, связан с видеообращением беглого Януковича, которое было опубликовано в СМИ 13 июня 2014 года. Это было обращение к новоизбранному президенту Петру Порошенко, в котором Янукович был разочарован и возмущен тем, что АТО на Востоке не прекратилась сразу после инаугурации Порошенко.

Беглый президент обвинил обвинил Порошенко в отдаче "преступных приказов" и призвал украинскую армию не выполнять их. В завершении своего выступления Янукович эмоционально воскликнул: "Астанавитесь!". Это слово тут же стало мемом, ведь Януковича в Украине уже никто не воспринимал всерьез.

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