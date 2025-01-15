Маскування і не лише. В охороні Зеленського розповіли, як відбуваються його поїздки на фронт

На передовій президентський кортеж виглядає інакше, ніж у столиці

Після викриття підготовки замаху на Президента України навесні 2024 року Управління державної охорони (УДО) кардинально посилило заходи безпеки. Для поїздок глави держави у прифронтові райони використовують спеціальний транспорт та особливі схеми маскування.

Охоронці також захищають канали зв'язку та збільшують кількість співробітників у зоні бойових дій. Про це начальник Управління Державної охорони України Олексій Морозов розповів "Укрінформу".

За його словами, на передовій президентський кортеж виглядає інакше, ніж у столиці. Замість представницьких автомобілів, які використовують у Києві, там їздять на спеціальному транспорті. "Чим вищі ризики, тим складніше нам працювати. Нам потрібно більше охоронців та особливе маскування", — наголосив Морозов.

Під час візитів президента на фронт УДО також захищає всі канали зв'язку. Для безпеки глави держави охоронці співпрацюють зі Службою безпеки України, Національною поліцією та іноземними партнерами.

У самому Києві теж змінили правила охорони президента. Перед кожним заходом перевіряють, де розташовані найближчі укриття, та як діяти під час повітряної тривоги.

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