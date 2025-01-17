Антикоррупционный комитет призвал усилить независимость оборонных агентств

В Верховной Раде обсудили риски от изменений, внесенных Минобороны в уставы "Агентства оборонных закупок" и "Государственного оператора тыла". Изменения признаны незаконными, а депутаты отмечают необходимость реформ.

16 января 2025 года в Верховной Раде Украины состоялось заседание Комитета по антикоррупционной политике. Под председательством Анастасии Радиной рассмотрели риски, возникшие в связи с внесением Министерством обороны изменений в уставы двух государственных предприятий — "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла".

К обсуждению присоединились народные депутаты, представители Министерства обороны, среди которых первый замминистра генерал-лейтенант Иван Гаврилюк и замминистра Дмитрий Клименков, руководители госпредприятий Андрей Жумадилов и Марина Безрукова, а также члены наблюдательных советов, представители общественности и международных организаций.

Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, во время заседания было акцентировано, что изменения в уставы предприятий являются незаконными. "Министерство обороны, вопреки законам об управлении государственным имуществом, взяло на себя исключительные полномочия наблюдательных советов. Это позволяет министерству предоставлять директивы предприятиям, которые они обязаны выполнять", — отметила Анастасия Радина.

По словам председателя Комитета, такие действия создают опасный прецедент. Это может привести к назначению руководителей предприятий в неконтролируемом порядке или к исполнению незаконных поручений. "Все это ставит под угрозу прозрачность расходов, в том числе средств наших международных партнеров, и может негативно отразиться на обеспечении потребностей фронта" — подчеркнула Анастасия Радина.

На заседании обсудили возможность разработки законопроекта, гарантирующего независимость оборонных агентств. Такой закон должен усилить прозрачность их работы и предотвратить нарушения в будущем.

Комитет призвал Министерство обороны вернуться к соблюдению законодательства и отменить внесенные изменения в уставы. Участники также выразили готовность продолжить работу над усовершенствованием системы управления государственными предприятиями оборонного сектора.