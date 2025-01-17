Антикорупційний комітет закликав посилити незалежність оборонних агенцій

У Верховній Раді обговорили ризики від змін, внесених Міноборони до статутів "Агенції оборонних закупівель" і "Державного оператора тилу". Зміни визнані незаконними, а депутати наголошують на необхідності реформ.

16 січня 2025 року у Верховній Раді України відбулось засідання Комітету з питань антикорупційної політики. Під головуванням Анастасії Радіної розглянули ризики, які виникли у зв’язку з внесенням Міністерством оборони змін до статутів двох державних підприємств — "Агенція оборонних закупівель" та "Державний оператор тилу".

До обговорення долучилися народні депутати, представники Міністерства оборони, серед яких перший заступник міністра генерал-лейтенант Іван Гаврилюк та заступник міністра Дмитро Кліменков, керівники держпідприємств Андрій Жумаділов та Марина Безрукова, а також члени наглядових рад, представники громадськості та міжнародних організацій.

Як повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України, під час засідання було акцентовано, що зміни до статутів підприємств є незаконними. "Міністерство оборони, всупереч законам про управління державним майном, забрало на себе виключні повноваження наглядових рад. Це дозволяє міністерству надавати директиви підприємствам, які вони зобов’язані виконувати", — зазначила Анастасія Радіна.

За словами Голови Комітету, такі дії створюють небезпечний прецедент. Це може призвести до призначення керівників підприємств у неконтрольованому порядку або до виконання незаконних доручень. "Усе це ставить під загрозу прозорість витрат, у тому числі коштів наших міжнародних партнерів, та може негативно вплинути на забезпечення потреб фронту" — підкреслила Анастасія Радіна.

На засіданні обговорили можливість розробки законопроєкту, який гарантуватиме незалежність оборонних агенцій. Такий закон має посилити прозорість їхньої роботи та запобігти порушенням у майбутньому.

Комітет закликав Міністерство оборони повернутись до дотримання законодавства й скасувати внесені зміни до статутів. Учасники також висловили готовність продовжити роботу над удосконаленням системи управління державними підприємствами оборонного сектору.