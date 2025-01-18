На судей по делу Коломойского и Боголюбова подана жалоба в Высший совет правосудия

На судебную коллегию Северного апелляционного хозяйственного суда (САХС) подана жалоба в Высший совет правосудия по порту "Бориваж". Ведь по решению судей украинские олигархи Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбова и Сергей Тигипко сохранили контроль над ним.

В результате этого решения государство теряет миллиарды гривен при содействии служителей Фемиды. Помогает олигархам государственный ПриватБанк и Сергей Тигипко.

Отмечается, что во время заседания САХС 15 января коллегия судей, в частности, Отрюх Б.В., Корсак В.А., Остапенко А.М. вынесли решение против государства в пользу олигархов. Они подтвердили законность решения судьи Головиной, которым она фактически заблокировала хозяйственную деятельность компании "Агротерминал Логистик" (владельца порта "Бориваж"), отменив решение Министерства юстиции, призванное обезопасить актив от влияния олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В настоящее время один из апеллянтов подал на коллегию жалобу в Высший совет правосудия (ВСП) по делу 910/10935/24. А до этого в ходе рассмотрения дела заявлялось об отводах состава коллегии. Основанием для жалобы в ВСП стало вмешательство в автоматизированную систему распределения дел.

То есть Коломойский, Боголюбов и Тигипко назначили "лояльных" себя судей, "надежно" выручающих олигархическую тройку уже не впервые. Некоторые из служителей Фемиды неоднократно замечены в связях с вышеназванными лицами.

Отмечается, что эти судьи активно участвовали в блокировании передачи в государственную собственность акций "Проминвестбанк", где Тигипко лоббировал интересы Коломойского и Боголюбова, вопреки государственным интересам. То есть Тигипко помогал олигархам удержать актив в вопросе "Проминвестбанка" и порта "Бориваж". С последним государство хотят "кинуть" на актив стоимостью более 8 млрд грн.

Все это происходит, несмотря на уголовные дела, огласку в печати, резонанс в обществе. Фактически, судьи Отрюх Б.В., Корсак В.А., Остапенко А.М. помогают Коломойскому, Боголюбову, Тигипко обворовать государство на миллиарды гривен. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) на это не реагируют, но подана жалоба в Высший совет правосудия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Коломойский из СИЗО обвинил президента Украины Владимира Зеленского в захвате "Укрнафты".