Государство теряет ценный актив: суд вынес решение в пользу компаний Боголюбова

Решение ПАГС фактически приведет к потере Украиной миллиардов гривен

Коллегия Северного апелляционного хозяйственного суда по делам судьи Екатерины Головиной вынесла решение, но не в пользу государства. Ведь иск, который, по мнению многих высококвалифицированных юристов, абсолютно необоснован и незаконен, по мнению коллегии, законный.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook соучредитель группы "Приват" Алексей Мартынов. Он отмечает, что заседание по делу №910/10935/24 касалось пересмотра решения судьи Головиной, которым она фактически заблокировала хозяйственную деятельность компании "Агротерминал Логистик" (владельца порта "Бориваж"), отменив решение Министерства юстиции, призванное обезопасить актив от влияния олигарх. Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Отмечается, что коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда (далее аббревиатура ПАГС (Північний апеляційний господарський суд), в частности, Отрюх Б.В., Корсак В.А., Остапенко А.М., вынесли вполне ожидаемое решение против государства в пользу олигархов. К тому же, один из судей Отрюх, неоднократно замеченный в скандальных делах и вероятных связях с российско-украинским бизнесменом Павлом Фуксом.

Вышеуказанное решение ПАГС фактически приведет к потере Украиной миллиардов гривен, которые могли бы пойти на закупку столь необходимых фронту дронов, бронетехники, средств РЭБ и т.д.

По мнению Алексея Мартынова, за спиной истцов по делу 910/10935/24 – директоров ООО "Бориваж" и ООО "Агротерминал Логистик", владеющего портом Бориваж, кроме Коломойского и Боголюбова, может стоять еще и Сергей Тигипко. Ведь он ответственен за пассивное поведение ПриватБанка по этому судебному делу.

В то же время в сети неоднократно писали, что глава ПриватБанка Лариса Чернышева долгое время была подчиненной Сергея Тигипко в Сведбанке. Компания Сергея Тигипко пыталась выкупить долги ООО "Бориваж" на редукционе за 2 млрд грн, то есть таким путем получить контроль над портом Бориваж.

Пока эти попытки не имели нужного для Тигипко эффекта. Поэтому вполне возможно, что он вместе с Коломойским и Боголюбовым пошел на еще более дерзкую попытку и пытается завершить передачу порта Бориваж на подконтрольную ООО "Терминал Бориваж" за 200 млн грн.

Однако, как отмечает Алексей Мартынов, НАБУ уже расследует два уголовных дела вокруг порта "Бориваж". Одно – по факту злоупотребления своим служебным положением и завладения должностными лицами ПАО КБ "ПриватБанк" чужим имуществом в особо крупных размерах. В этом уголовном производстве № 42014000000001261 порт "Бориваж" признан вещественным доказательством. Второе уголовное дело №52024000000000660 НАБУ возбудило по факту незаконной продажи "ПриватБанком" кредитов ООО "Бориваж" в интересах олигархов.

В настоящее время в НАБУ расследование продвигается медленно, в том числе и благодаря тому, что со стороны олигархов оказывается постоянное сопротивление. Часто встречаются падкие на деньги адвокаты, правоохранители, судьи. Но, несмотря на свои деньги и влияние на политиков, Коломойский уже больше года сидит за решеткой, а Боголюбова не успели посадить, потому что он сбежал из Украины.

На фоне этого у Мартынова возникает вопрос: "Возможно ли НАБУ следует возбудить и третье уголовное дело, и проверить судей ПАГС Отрюха Б.В., Корсак В.А., Остапенко А.М. на предмет их связи с Коломойским и Боголюбовым?".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Коломойский из СИЗО обвинил президента Украины Владимира Зеленского в захвате "Укрнафты".