Куртка Loro Piana за 18 400 евро и перчатки Brunello Cucinelli за 1 000 долларов: Порошенко попал в очередной скандал

Народный депутат Петр Порошенко пришел на съемку пиар-ролика о передаче помощи на фронт в куртке Loro Piana за 18 400 евро и перчатках Brunello Cucinelli почти за 1 000 долларов. Об этом сообщает телеграм-канал Harley Quinn .

Политический эксперт Валентин Гладких отреагировал на это, отметив, что, чем тяжелее украинцам, тем в большей роскоши живет нардеп.

"Порошенко бьет рекорды по лакшери нарядам: на съемку собственного пиара с дронами натянул куртку Loro Piana за 18 400 евро. Это 800 тысяч гривен.

Воротник куртки из крашеного сицилийского барса модник поправлял перчатками другого итальянского бренда Brunello Cucinelli за 1000 евро. Это еще более 40 тысяч грн. Рубашки по 5000 долларов, носки по 1000 у.е. Порошенко продолжает жить масштабно", — написал Валентин Гладких.

В то же время, по словам эксперта, Порошенко и его окружение продолжают обогащаться и жить в далеких от войны реалиях.

Эксперт также напомнил, что взрослые сыновья экс-президента с начала полномасштабной войны находятся в Лондоне, предположительно, уклоняясь от военной службы. По информации СМИ, один из них – уже в розыске. "Депутаты "Европейской солидарности" и их дети отдыхают на Мальдивах , а их дети сбивают людей на пешеходных переходах . Что в это время делает страна? С трудом борется за право жить", — подчеркивает Гладких.

Валентин Гладких отмечает, что рост стоимости одежды Петра Порошенко может быть связан с резким увеличением доходов нардепа в войну. Напомним, согласно декларации, в сентябре 2024 года Порошенко увеличил свое состояние на сумму более 1 миллиарда гривен.