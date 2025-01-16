"Не видят нас в НАТО". Главные заявления Зеленского с брифинга с премьером Британии

Не обошел и вопрос отправки иностранных войск в Украину

В четверг, 16 января, президент Владимир Зеленский рассказал, какие страны против вступления Украины в НАТО. И в этом списке оказалось несколько союзниц.

Зеленский во время брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве сделал ряд заявлений, также касавшихся военной поддержки и войны с Россией.

"США, Венгрия, Словакия и Германия не хотят видеть нас в НАТО", — заявил президент, отвечая на вопросы корреспондентов.

По словам Зеленского, Украина не приуменьшает помощь партнеров и их поддержку. Но не следует забывать, что очень многое наше государство делает своими силами.

"Около $100 млрд стоила Украине война в прошлом году в обеспечении Сил обороны. $40 млрд — вклад Украины, $35 млрд — США и $25 млрд — ЕС", — сказал украинский президент.

Он также прокомментировал атаку России на Киев 16 января днем во время переговоров с премьером Британии Стармером. Тогда работу ПВО было слышно в Мариинском дворце, недалеко от офиса президента.

"Мы передадим привет тоже. Украина атакует Россию в ответ на удар по Киеву", — сказал Зеленский.

Президент не обошёл вопрос отправки в Украину иностранных войск. Он подчеркнул, что диалог ведется именно с теми партнерами, которые действительно готовы пойти на этот шаг, поскольку ""Good, will" маловато".

"Сегодня мы проговариваем эту французскую инициативу по размещению военного контингента. Говорили об этом с Макроном (Эммануэль Макрон, президент Франции, — ред.), говорили с Польшей, с нашими Балтийскими партнерами. Обсуждаем и с Британией", — заявил президент.

В настоящее время Украина не рассматривает никаких гарантий безопасности без США. Зеленский подчеркнул, что диалог с новой администрацией Штатов по гарантиям безопасности только ожидается.

"В любом случае, мы не рассматриваем какие-либо гарантии без США. Поэтому и о деталях рано говорить. Мы предметного разговора о гарантиях безопасности с новой администрацией США еще не проводили", — добавил президент.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина подписала с Британией важное соглашение на 100 лет.